Ampliamento della discarica di Formica | Marchionna perplesso | «San Vito assente in conferenza dei servizi»

“Impatto negativo significativo”. Tre parole per spingere la Regione Puglia a fare dietrofront sull’accordo di programma per l’ampliamento della pista Porsche della Nardò Technical Center. A ... (ilfattoquotidiano)

Fiumicino, 19 marzo 2024 – Da domani 20 marzo 2024 al 21 marzo 2024 il Comune di Fiumicino rende noto che sarà in vigore la chiusura temporanea del tratto tra via Passo Buole, via col Fenilon e via ... (ilfaroonline)