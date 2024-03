Amministrative in Turchia | niente riconquista per il partito di Erdogan | l’opposizione è in vantaggio a Istanbul e ad Ankara

(Di domenica 31 marzo 2024) Aveva puntato molto sul riprendere il controllo delle principali città della, ma – secondo quanto emerge dai primi dati diffusi – il sogno del presidente turco Recep Tayyipsembra infrangersi. Alle elezioniil principaledi opposizione turco – ilPopolare Repubblicano (CHP) – sembra destinato a vincere a, nella capitalee anche a Smirne. Un test elettorale non certo positivo per: il suo, l’Akp, sarebbe comunque insu gran parte dell’Anatolia centrale, sua roccaforte. Con circa il 20% dei voti scrutinati – secondo l’emittente statale Trt – il sindaco in carica Ekrem Imamoglu, del CHP, sarebbe in testa a, la ...

Le Elezioni amministrative in Turchia , che si svolgeranno domenica 31 marzo, rappresentano un appuntamento importante per il futuro di Ankara e della sua leadership. Ottantacinque milioni di persone ... (ilfattoquotidiano)

In Turchia , dove oggi si sta votando per elezioni amministrative in tutto il Paese, in incidenti scoppiati a margine del processo elettorale almeno una persona è rimasta uccisa e altre 12 ferite non ... (gazzettadelsud)

Sono terminate le operazioni di voto nelle 81 province della Turchia , dove, a partire dalle 8 locali di questa mattina (le 7 in Italia), circa 61 milioni di elettori si sono recati alle urne in ... (gazzettadelsud)

Voto in Turchia, Ankara e Istanbul all'opposizione. Ma l'Akp di Erdogan è primo partito - Alle ore 16.00 si sono chiuse le urne nelle 32 province orientali della Turchia e un'ora dopo nelle restanti 49 province occidentali. In alcune province dell'est i seggi sono stati chiusi un'ora prima ...ilgiornale

Amministrative in Turchia: Erdogan indietro a Istanbul e Ankara. Incidenti e un morto nelle zone curde - Idem col partito islamico del benessere, suo ex alleato ma che strizza l'occhio a chi soffre per la crisi economica. Il presidente ieri sera ha ricordato agli elettori le sue radici islamiche pregando ...tg.la7

Elezioni Turchia, risultati preliminari: Akp di Erdogan in testa con oltre 39% - Per Commissione elettorale c'è stata un'alta affluenza. Un morto in scontri durante il voto ...adnkronos