Amici | pagelle Serale 30 marzo | Holden e Petit zoppicano | Lucia da applausi Lil Jolie torna al top

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 31 marzo 2024) Ecco ledella seconda puntata deldidi Maria De Filippi, quella andata in onda sabato 30. Una puntata del talent show che ha visto due eliminazioni eccellenti di altrettanti ballerini. Così salgono a tre i concorrenti del circuito danza fuori dai giochi, uno solo invece quello del circuito di canto. Ad essere eliminati dopo Ayle e Kumo della prima puntata, sono stati questa volta Nicholas Borgogni e Giovanni Tesse.: voto Muro del pianto. Nel senso che la tragicità, e l'autotune, che mette nell'interpretazione di 'Heaven' di sua maestosità Bryan Adams non me la meritavo. E' una delle mie canzoni preferite foreva and eva ela piange. Non la canta, la piange proprio. Non che col resto migliori. Ecco, la finale è già sua e lo sappiamo. Per ...