Amici 23 | Nicholas Borgogni torna sui social dopo l' eliminazione | Ecco cosa ha detto

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 31 marzo 2024)è stato eliminato durante la seconda puntata del serale dile sue prime paroleessereto suiSabato 30 marzo su Canale 5 è stata trasmessa la seconda puntata del Serale di23. Il secondo appuntamento della fase finale con il talent show di Maria De Filippi ha segnato la fine del percorso all'interno della scuola per due allievi:e Giovanni.dice addio a23 Il primo ad essere eliminato è stato, entrato nella scuola digrazie a Raimondo Todaro, l'allievo è passato nella squadra di Emanuel Lo quando ha pensato che il suo ex mentore non lo stimasse ...