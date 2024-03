Altair più green | Rinnovamento e potenziamento

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 31 marzo 2024) SALINE DI VOLTERRA Investimenti per meno emissioni, maggiore energia rinnovabile e attenzione alle comunità locali.Chemical ha redatto il suo primo bilancio di sostenibilità, relativo al 2023. La Società chimica ha approvato un documento formale dove certifica il proprio impegno in termini di Esg, ovvero dal punto di vista ambientale, sociale e di governance. "Abbiamo acquisito lo stabilimento di Saline nel 2011 – dichiara Roberto Vagheggi (nella foto), direttore generale di Esseco Industrial e ceo aziendale – In questi anni abbiamo avviato un percorso diproduttivo e di attenzione ambientale che continua oggi con ingenti investimenti. Nel nostro primo bilancio di sostenibilità aziendale, illustriamo le tante progettualità di ricerca e sviluppo realizzate negli anni e l’impegno per la sicurezza e ...