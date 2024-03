Alloggi universitari, al via le domande per i fondi: ecco chi può fare richiesta - Operativo nuovo portale Cdp. In campo privati e soggetti pubblici. L’obiettivo è ambizioso: realizzare 60mila Alloggi in più entro il 2026 ...ilsole24ore

Macerata, case popolari all’ex Cus: il maxi piano è realtà, i lavori al via in estate - «A questo punto resta soltanto la consegna del cantiere alla ditta campana Costruzioni Vitale che ha vinto il bando di gara per l’intervento di rigenerazione dell’area ex Cus di Macerata che porterà ...corriereadriatico

Affitti brevi, 23 mila gli Alloggi in offerta a Milano e 17 mila quelli sempre occupati - Ai proprietari rendono in media 31 mila euro all’anno, per questo è diventato difficile trovare casa. Canone concordato riformato e Pgt con più quote sociali, ...milano.repubblica