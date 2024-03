All’estero per lavoro | studio o ferie Corsia prioritaria per i passaporti

(Di domenica 31 marzo 2024) Il boom di richieste ha ingolfato il sistema, e non solo a queste latitudini ma in tutta Italia. La Questura ha attivato già da tempo una serie di contromisure per tamponare il più possibile l’emergenza ed evitare che chi ha bisogno immediato di avere il passaporto sia costretto a rinunciare a una vacanza o peggio a un nuovo impiego o a cure ospedaliere. Ora la procedura d’urgenza, che fino a pochi giorni fa prevedeva due fattispecie con relative regole d’ingaggio, è stata ulteriormente affinata: i residenti della provincia di Milano che hanno necessità di ottenere il documento entro 30 giorni per comprovati motivi potranno accedere a una sorta diriservata unica. I motivi del picco All’ombra della Madonnina, gli effetti dell’improvviso incremento di istanze si sono visti in maniera più evidente rispetto al resto del Paese. Il ...

