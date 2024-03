(Di domenica 31 marzo 2024) Perugia, 31 marzo 2024 –inper il giorno di Pasquetta; previste precipitazioni da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati in tutta la regione. Per quanto riguarda il, previsti venti fino a burrasca lungo la dorsale appenninica con raffiche di burrascasui crinali. Le zone interessate sono Alto Tevere, Chiascio, Topino, Marroggia, Nera, Corno.

La Spezia, 31 marzo 2024 – Allerta gialla in Liguria per piogge , vento forte e mareggiate . L’ Allerta scatta alle 18 del giorno di Pasqua sul Ponente fino alle 8 di Pasquetta, mentre sul Levante ... (lanazione)

Viareggio affollata: esauriti ristoranti spiaggia (nonostante un meteo non primaverile) - In pochi si sono fatti scoraggiare da un meteo non proprio primaverile, nel rispettare la tradizione della Pasqua a Viareggio. La Passeggiata a Viareggio era piena, così come pieni erano i ristoranti ...gazzettadiparma

Allerta meteo in Umbria: in arrivo pioggia e vento forte - Perugia, 31 marzo 2024 – Allerta meteo in Umbria per il giorno di Pasquetta; previste precipitazioni da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi ...lanazione

Maltempo, Allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 1 aprile: le regioni a rischio a Pasquetta - Ancora maltempo sull'Italia domani, lunedì 1 aprile. Per Pasquetta, la Protezione Civile ha diramato un'Allerta arancione su Lombardia, Emilia Romagna ...fanpage