Allerta meteo a Pasquetta sul Nord e Centro Italia | previsti forti temporali | vento e grandine

(Di domenica 31 marzo 2024) Roma, 31 marzo 2024 –arancione su tre regioni dele gialla sul resto del, mentre al Sud splenderà il sole con condizioni praticamente estive. La perturbazione Continuano infatti gli effetti della vasta area depressionaria presente sull'Europa occidentale, che sta determinando un flusso di correnti umide ed instabili sulle aree settentrionali dell', con precipitazioni in estensione dalle regioni occidentali a quelle orientali, e una generale intensificazione della ventilazione, più significativa su parte dell'appennino settentrionale. Le allerteperSulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di ...

Perugia, 31 marzo 2024 – Allerta meteo in Umbria per il giorno di Pasquetta; previste precipitazioni da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi ... (lanazione)

Ancora Maltempo sull'Italia domani , lunedì 1 aprile . Per Pasquetta , la Protezione Civile ha diramato un' allerta arancione su Lombardia, Emilia Romagna e Valle d'Aosta. allerta gialla per rischio ... (fanpage)

Pasquetta con piogge e temporali , anche forti, ma non ovunque. C'è infatti chi si salverà dalla "maledizione" del lunedì dell'angelo: negli ultimi 24... (ilmessaggero)

Nuova Allerta meteo "arancione" della Protezione civile: nelle prossime ore rischio maltempo su tutto il Varesotto - Ancora pioggia forte e maltempo sulla Lombardia, ancora rischio di temporali e vento forte. Nella giornata di oggi la Protezione civile Lombarda ha emesso un nuovo bollettino in codice "arancione" che ...varesenoi

Pioggia, vento e mareggiate: Pasquetta di maltempo in Toscana - Sarà una Pasquetta all'insegna del maltempo nella nostra regione. Emessa infatti Allerta gialla dalla Sala operativa regionale per rischio idrogeologico dalla mezzanotte alle 14 di lunedì 1 aprile ...pisatoday