Allenatori esonerati in serie A | è record europeo | chi rischia ancora

(Di domenica 31 marzo 2024) Fare l’allenatore di calcio in Italia è di certo stressante. Non si ha certezza di poter condurre un progetto per anni, mostrando al termine di un ciclo i frutti del proprio lavoro. Ciò rappresenta la realtà tanto nei “club minori” quanto in quelli ritenuti top, ovvero che competono in ogni stagione per il titolo, una coppa o un piazzamento. La stagione 2023-24 èin corso, anche se entrata ormai nella sua parte finale, e già è si può dire d’aver segnato unsotto questo aspetto. Un totale di 14è subentrato rispetto ai 20 iniziali. Una cifra bassa rispetto allaB, dove i nuovi volti sono addirittura 17. E c’èchi, a un passo dalla conclusione dell’annata. EsoneriinA Le ...