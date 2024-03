Allarme sicurezza Fdi | Servono risorse

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 31 marzo 2024) La rapina in un negozio di ortofrutta di due giorni fa riporta al centro del discorso pubblico il tema della. "L’episodio non è isolato – mette in guardia la consigliera comunale di Fratelli d’Italia Cinzia Romboni –: i cittadini denunciano continuamente furti, vetri delle auto spaccati per rubare borse ed effetti personali, atti vandalici. Avvenimenti ricorrenti, di fronte ai quali l’amministrazione comunale rimane inerte". Secondo Romboni, "questi sono, purtroppo, i risultati di anni e anni di mancati investimenti sulladel territorio da parte degli amministratori di centrosinistra, non solo dell’attuale sindaco Pierucci, ma anche di chi lo ha preceduto. In questa situazione, le forze dell’ordine sono più che mai essenziali e vediamo con particolare preoccupazione il destino della caserma dei carabinieri di Camaiore. Dopo la ...