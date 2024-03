Alla scoperta dell’Eremo di Calomini Festività tra storia e tradizioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 31 marzo 2024) Può essere un’escursione, un viaggio storico culturale, un’esperienza particolarmente spirituale, o tutte queste suggestioni messe insieme, certo à che passare la giornata di Pasqua e anche quella del Lunedì dell’Angelo sul territorio della Garfagnana meno conosciuta e più nascosta può rivelare valide alternative alle classiche soluzioni del periodo, anche in caso di meteo non particolarmente clemente. Il luogo tutto da disvelare, da poco rinato a nuova vita grazie all’arrivo di fratel Benedetto, monaco eremita cistercense, che ne cura minuziosamente con alcuni collaboratori l’accoglienza in un clima caldo e profondamente rigenerativo, è lo splendido Eremo didedicato a Santa Maria ad Martyres, anche conosciuto come il Santuario dell’Eremita. Siamo nel comune di Fabbriche di Vergemoli, al confine con quello di Gallicano lungo la strada che conduce ...