Alla guida della Vespa cade in una scarpata È in gravi condizioni

(Di domenica 31 marzo 2024) Drammatico incidente ieri pomeriggio attorno alle 16.30 lungo la strada che dai Colli di San Zeno e dVal Palot scende verso il lago d’Iseo e Pisogne. È accaduto tra l’abitato di Fraine e quello di Sonvico e hanno visto protagonista un uomo di 28 anni, P.M. di Sonvico, che viaggiava a bordosua, verso la pianura. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieriCompagnia di Breno eStazione di Pisogne ha perso il controllo del suo ciclomotore ed è andato a sbattere contro un muretto. Il centauro è stato sbalzato dsella ed è caduto nellasottostante, facendo un volo di circa 10 metri. L’uomo è stato trasportato agli Spedali Civili di Brescia. Le suesono critiche.