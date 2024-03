Alice Castello Ferrari contro il gardrail | due morti carbonizzati

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di domenica 31 marzo 2024) Tragedia della strada a Pasqua in Piemonte. Unacon targa svizzera, nell’impattoil, avrebbe preso fuoco, sul raccordo dell’autostrada A4 – A5, in direzione Santhià, zona. L’incidente ha causato la morte di due persone. Sul tratto autostradale è intervenuta la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Livornos. Gli operatori hanno provveduto all’estinzione delle fiamme e alla messa in sicurezza dell’area interessata. Intervenuti sul posto anche l’elisoccorso, la Polizia stradale e gli addetti autostradali. Le due vittime sarebbero di nazionalità svizzera.