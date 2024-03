Alessandro Bastoni | Il Pilastro dell’Inter sotto la Lente del Mercato

(Di domenica 31 marzo 2024), difensore centrale, continua a distinguersi come uno dei gioielli della squadra nerazzurra. Dopo aver rinnovato il suo contratto fino al 2028, sembra essere una presenza fondamentale nel progetto di Simone Inzaghi. Tuttavia, secondo fonti come La Gazzetta dello Sport, il suo futuro potrebbe essere più incerto di quanto sembri. Il giovane talento, L'articolo

Scopriamo come completare la SBC Alessandro Bastoni rilasciata in occasione della promo “ Showdown Series” che permette di ottenere la card in versione “ Showdown ” della calciatrice americana. La ... (imiglioridififa)

INTER - Alcuni club di Premier League pensano a Bastoni - Secondo la Gazzetta dello Sport non si può escludere Alessandro Bastoni per la cessione "pesante" che l'Inter, come ormai ogni estate, dovrà fare per finanziare il mercato in entrata. La Premier Leagu ...napolimagazine

Milan, decisione presa: cifra folle per Theo Hernandez - Milan, Theo Hernandez sempre più al centro del mercato: cifra folle per lui, la decisione ormai è presa L’assalto dei top club esteri ai difensori della Serie A. Big di Premier, Bayern Monaco, ...calciomercato

Costacurta non ha dubbi: "Il miglior difensore italiano è lui" - Nella sua lunga carriera, prima come giocatore e più di recente come opinionista di Sky Sport, difensore ne ha visto molti sia al suo fianco che da avversari. Oggi Alessandro ...torinogranata