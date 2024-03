Alberto consiglia l’Inter | «Bento è pronto L’ho lanciato io È una bestia!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 31 marzo 2024)Valentim, ex calciatore di Serie A, nella sua carriera da calciatore hatra i professionisti dell’Athletico Paranaense, portiere al qualeè interessata. TuttoSport lo ha intervistato. FISICO –Valentim dichiara su: «Un atleta fortissimo, fisicamente è una. È reattivo, rapido nei primi movimenti, con un’esplosività incredibile. Ha una buona tecnica, sa giocare con i piedi. È bravissimo tra i pali. Lo vedo molto simile a Weverton, che oggi gioca per il Palmeiras e che io avevo avuto proprio all’Athletico Paranaense.è un ragazzo in gamba, un professionista al 100%, è diventato già papà, uno che conferisce importanza alla famiglia. Prima c’era dos Santos Neto. Di fatto le prime partite di ...