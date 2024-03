Accaduto in serata a Sannicandro di Bari , nel centro urbano. Non lontano da una pizzeria gli spari. ferito un ragazzo di 22 anni con due colpi di pistola che lo hanno raggiunto al torace. Il ferito ... (noinotizie)

Una donna di 36 anni ed un ragazzo di 16 anni sono stati fermati come indiziati di delitto. L’indagine è per il ferimento ieri sera in un agguato , a colpi di pistola, di un 22enne a Sannicandro di ... (noinotizie)

Agguato a un 22enne: fermati in due, una donna e un minorenne. Si indaga sul movente - Sono stati stati identificati e fermati i due presunti responsabili dell'Agguato ai danni di un 22enne (Angelo Michele Di Turi) a Sannicandro, in provincia di Bari. Il ragazzo è stato colpito da due p ...msn

Sannicandro, fermati una donna e un 16enne per l'Agguato di sabato sera: tentato omicidio - Sono sottoposti a fermo ritenuti presunti responsabili dell’Agguato al 22enne Angelo Michele Di Turi, ferito con due colpi di pistola al torace in piazza Unità d’Italia ...lagazzettadelmezzogiorno