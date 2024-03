Aggressione omofoba a Scampia | un 23enne denuncia | “Insulti | sputi e cicche di sigarette spente addosso”

(Di domenica 31 marzo 2024) “Sono arrabbiato. Li denuncio“. Inizia così il racconto di Simone, ilche hato a Radio Pride un’subita da due ragazzi mentre si trovava sul corso principale di, a Napoli. Sono stati “20 minuti di puro terrore”, racconta il giovane ricostruendo quanto avvenuto venerdì scorso: “Ero appena uscito dal Conad – ha detto alla radio – per comprare un uovo di Pasqua. Due ragazzi in sella ad uno scooter mi hanno avvicinato. Mi hanno chiamato ‘ricchiò’ e poi sono iniziati glie ledi“. La fine dell’incubo e arrivata 20 minuti dopo, quando ilha minacciato di filmarli: “Ho detto loro che li avrei filmati, così avrebbero ...

