Aerei russi | Eurofighter italiani nel cielo del Mar Baltico

(Di domenica 31 marzo 2024) Nel contesto di crescente tensione traa e Occidente, l'Aeronautica Militare italiana è stata nuovamente chiamata in azione neldel Mar. Il recente allarme è stato innescato da un aereo non identificato proveniente dallaa, che ha solcato i cieli sopra le acque internazionali. Mentre la retorica di Putin minacciava azioni decise contro l'Occidente, gli, stazionati nella base di Malbork in Polonia per vigilare sullo spazio aereo dell'Alleanza, sono stati catapultati in azione in risposta all'allarme proveniente dal cuore dell'Alleanza Atlantica.L'alert è giunto in prima linea dalla Germania, nelle prime ore di giovedì 28 marzo, e si è ripetuto ancora il 29 marzo. Sebbene glisi trovassero nello ...