Adani | “Pioli? Non credo a Scaroni Doveva essere decapitato | ma …”

Milanmania: che rimpianti! Senza gli infortuni, Pioli sarebbe con l'Inter. Ora derby e semifinale in Europa League - "Io ho sempre detto che Pioli resta perché a me piacciono gli allenatori che vincono e siccome stiamo facendo bene mi piace Pioli, è tutto molto semplice. Poi è una persona fantastica, piena di umanit ...informazione

Adani sicuro su Pioli: «Futuro Fatico a credere a Scaroni, vi spiego perchè» - Adani sicuro su Pioli: «Futuro Fatico a credere a Scaroni, vi spiego perchè». Le sue parole alla Domenica Sportiva Lele Adani è intervenuto nel corso della Domenica Sportiva per parlare di Stefano Pi ...milannews24

Mamardashvili Milan, occhi sul “nuovo Maignan”: il PIANO rossonero in vista dell’estate - Mamardashvili Milan, occhi sul “nuovo Maignan”: ecco svelato il PIANO rossonero in vista della prossima estate Il Milan non vuole farsi trovare impreparato nel caso in cui una big in estate piombasse ...milannews24