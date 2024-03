Acerbi | quando il silenzio è un optional

(Di domenica 31 marzo 2024) ANCORA, OSSIAILÈ UNIl giornalista: ll campo non deve essere una zona franca.: «Non dovrebbe esserlo, ma si sente un po’ di tutto, anche se ci sono quaranta telecamere. Se l’arbitro dovesse scrivere con carta e penna tutto quello che sente, dovrebbe correre con lo zaino. Però finisce sempre lì, altrimenti diventa tutto condannabile, anche gli insulti ai serbi, agli italiani, alle madri». Questo è un estratto dell’intervista (assolutamente evitabile) al Corriere della Sera di Francesco, dopo il pronunciamento di assoluzione della procura federale in merito alle frasi rivolte a Juan Jesus. Ecco, se mai voleste un esempio di cosa significhi il termine ignoranza, immaginatevi un calciatore delle sembianze di. ...

Corriere della Sera – Acerbi : “Quando sono stato assolto , ho visto le persone intorno a me reagire come se fossi uscito di galera” L’edizione odierna … L'articolo Acerbi : “Quando sono stato ... (forzazzurri)

La coscienza di Acerbi: i colpevoli in genere dormono sonni tranquilli - Il protagonista di un capolavoro di Woody Allen, Crimini e misfatti, dopo aver fatto uccidere l’amante ed essere rimasto impunito, si stupiva di quanto serenamente avesse ripreso la sua vita. Maradona ...repubblica

Caso Acerbi-Juan Jesus, l'ironia di Romano: "Oggi si è scoperta la verità sulla frase" - Antonio Romano, patron di Radio Amore Campania, ha pubblicato un post ironico sulla vicenda che vede coinvolti i due difensori.areanapoli

Napoli, giocatori in ginocchio per dire no al razzismo - (Adnkronos) – I giocatori del Napoli si sono inginocchiati, durante l’inno della Serie A prima del match con l’Atalanta allo stadio Maradona, nel gesto ormai noto per dire “no al razzismo”. Un’iniziat ...meridiananotizie