Abusano sessualmente del padrone di casa per mesi | coppia agli arresti | le violenze subite anche da svenuto

(Di domenica 31 marzo 2024) Una storia inquietante di abusi sessuali e intimidazioni emerge dalla tranquilla Valle d’Aosta, dove unaoriginaria di Caltanissetta resta in carcere con l’accusa di violenza sessuale in concorso nei confronti del lorodi, un uomo di 65 anni. Il giudice per le indagini preliminari (GIP) di Aosta, Davide Paladino, ha respinto la richiesta di scarcerazione dei due coniugi, un uomo di 57 anni e sua moglie di 64, dopo l’interrogatorio di garanzia che si è tenuto giovedì scorso.Il loro legale, Massimiliano Bellini, non si è dato per vinto e ha già impugnato la decisione. L’appello sarà ascoltato dal tribunale del Riesame di Torino il prossimo 4 aprile. Le atroci: l’uomo sarebbeLaè accusata di aver sottoposto la ...

