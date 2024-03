Abbandoni scolastici | in lieve calo in Campania

Leggi tutta la notizia su 2anews

(Di domenica 31 marzo 2024) In diminuzione gliin, lo rende noto il direttore generale dell’ufficio scolastico regionale Ettore Acerra. “Calano glie le frequenze irregolari. La diminuzione è, ma significativa di una inversione di tendenza”. A renderlo noto è il direttore generale dell’ufficio scolastico regionale per laEttore Acerra, in occasione della pubblicazione