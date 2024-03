A sei anni precipita dalle mura Trasportato al Meyer in codice rosso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 31 marzo 2024) di Irene Puccioni VINCI La Pasqua in Toscana e Vinci come tappa della vigilia. Dopo una mattinata trascorsa alla scoperta della città del Genio, una breve sosta all’ora di pranzo mangiando un panino in un bel punto panoramico. La tranquillità del momento si è però bruscamente interrotta quando si è consumata quella che miracolosamente non si è trasformata in una tragedia. Un bambino di sei, in vacanza con la famiglia, è infattito da uno dei muretti di cinta del borgo storico. L’incidente è avvenuto poco dopo le 13. La parete di pietra da cui è volato giù il piccolo è quella vicino a piazza Leonardo da Vinci, accanto al Museo Leonardiano. A quanto appreso il piccolo si trovava con i genitori proprio vicino al muro che probabilmente ha pensato potesse essere una comoda seduta per riposare un po’ e guastarsi il suo pranzo. Lo fatto, ...