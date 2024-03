A Pasqua ore di perturbazione | temporali e grandine al Nord Ma a Pasquetta sole su metà del Paese

Milano, 31 marzo 2024 – Una domenica di Pasqua di preghiere e incontri per l’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini , la cui “agenda” non può che essere ricca di appuntamenti tra fede e ... (ilgiorno)

Camere già tutte piene. Pasqua e lunedì dell’Angelo. La città si prepara al sold out - L’ospitalità camere praticamente sold-out in tutta la città, come detto il weekend di Pasqua avrà come protagonista anche il Pianoro di Colle San Marco, con la riapertura del Parco avventura avvenuta ...msn

Frana sulla sp25 Val di Vara, interrotta strada verso la Toscana - In questi giorni abbiamo attivato tutte le risorse possibili per dare risposte al territorio. Anche in queste ore il nostro personale, in coordinamento con i Comuni, è in servizio e nel caso di Sesta ...ansa

Rave di Pasqua a Bologna, continua l’occupazione dell’ex Stamoto. I video della festa e la polizia fuori 24 ore su 24 - Il party continua mentre gli agenti presidiano il perimetro. Centinaia di persone hanno invaso l’ex caserma abbandonata: via vai anche sui binari del treno, aggredita una barista ...ilrestodelcarlino