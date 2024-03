A Milano servirà un Empoli convinto | Dovremo essere risoluti e pratici

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 31 marzo 2024) di Simone Cioni Archiviata l’ultima sosta del campionato e festeggiata l’odierno Pasqua, anche per l’sarà tempo di tornare in campo. Saranno proprio gli azzurri infatti a chiudere domani sera alle 20.45 acontro l’Inter il 30° turno. Una sfida sulla carta proibitiva, ma Nicola chiarisce subito qual’è devela mentalità del suo. "In ogni singola partita pensiamo di trovare i presupposti percompetitivi, qualsiasi gara ci può dare qualcosa, dobbiamo mantenere convinzione ed entusiasmo che si possaprotagonisti ovunque, ma allo stesso tempo dobbiamoperché abbiamo bisogno di fare punti". Subito dopo, però, il tecnico azzurro riconosce il valore dell’avversario e il tipo ...