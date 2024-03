A Milano il pranzo solidale per 200 bisognosi | “In aumento poveri e pacchi viveri che distribuiamo alle famiglie”

(Di domenica 31 marzo 2024) Anche quest’anno, nel giorno di Pasqua, l’Opera Cardinal Ferrari diha spalancato le porte ai: sono oltre 200 quelli che hanno partecipato al tradizionaleorganizzato dalla Onlus nella sua mensa. Con loro hanno pranzato anche due importanti rappresentanti delle istituzioni locali, ovvero l’arcivescovo Monsignor Mario Delpini e dell’assessore alla Sicurezza del Comune di, Marco Granelli. “In confronto all’anno scorso sono aumentati i, così come iche”, ha raccontato Jan-Pierre Bichard, responsabile dei volontari dell’Opera. “Quest’anno abbiamo tenuto conto anche del Ramadan: abbiamo fatto dei sacchetti (ndr) che ...

