A fine aprile migliaia di miliardi di cicale invaderanno gli Stati Uniti Succede ogni 200 anni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 31 marzo 2024) Daleglicome nonva da duecento. Lo racconta Repubblica che parla di svariatedidi insetti che assalteranno le regioni orientali del paese, dalla Louisiana all’Illinois. E che non dovrebbero fare grossi da parte il rumore. E anzi, dovrebbero contribuire al ciclo alimentare della natura. “Le Brood XIII e XIX, ossia le covate così numerate, hanno vissuto sotto terra rispettivamente per 17 e 13, ma verso ladiverranno in superficie per riprodursi”, scrive il quotidiano romano in un articolo del suo corrispondente locale. La nuova generazione darà vita a ...