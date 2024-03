A che ora inizia Il Borgo dei Borghi 2024 | l’orario della messa in onda su Rai 3

(Di domenica 31 marzo 2024) A che oraIldei, il programma condotto da Camila Raznovich su Rai 3? L’evento tv che decreterà ilpiù bello di questa edizione andrà ina partire dalle ore 20,55. Il programma di Rai Cultura anno dopo anno conduce i telespettatori alla scoperta delle piccole perle del nostro Paese con ipiù belli d’Italia che si sfidano per eleggere il più bello. Per gli appassionati del patrimonio artistico, delle grandi o piccole storie dei nostri paesi, per gli amanti delle specialità culinarie o artigianali, delle escursioni o delle feste paesane, si tratta di luoghi eccezionali da scoprire e magari visitare durante le vacanze. Dove vedere Ildeiin diretta tv e live ...

Giaccherini è dell’idea che per l’Inter ci sia solo una partita da giocare da qui a fine stagione. Per l’ex giocatore, ospite di DAZN, anche un commento sul distacco in classifica della ... (inter-news)

Torreglia, Padova/ Finalista de Il Borgo dei Borghi 2024: tra collina, pianura e sorgenti naturali - la classifica verrà annunciata nelle prossime ore Torreglia, provincia di Padova: il borgo in mezzo ai Colli Euganei Tra le colline vulcaniche del Parco Naturale dei Colli Euganei, vi è il piccolo ...ilsussidiario

A 16 anni prende a sprangate in strada un clochard: fermato dai carabinieri - Un ragazzo di 16 anni che questa notte ha colpito con una spranga un clochard vicino alla stazione di Sarzana è ora indagato per tentato omicidio. Le motivazioni e la dinamica di ...leggo

Perché Che tempo che fa stasera non va in onda: il motivo, quando torna - Perché Che tempo che fa stasera non va in onda: il motivo del cambio di programma sul Nove e quando torna. Tutte le info nel dettaglio ...tpi