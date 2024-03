15 indirizzi libreschi da scoprire in città durante un week end primaverile

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 31 marzo 2024)end di primavera spesso fa rima con fine settimana via. Una fuga di due-tre giorni in una capitale europea. E perché non Parigi? Meta tra le più classiche, complici le Olimpiadi estive che renderanno ladifficile da vivere, la primavera può essere il periodo migliore perla. Comprese le sue moltissime librerie. Generiche o altamente specializzate, storiche o appena inaugurate, abbiamo fatto una selezione diper tutti i gusti. Dapasseggiando per le vie della Ville Lumière. ...