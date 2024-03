Zelensky rimuove diversi funzionari del suo ufficio | compreso il primo assistente del presidente

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 30 marzo 2024) Roma, 30 marzo 2024 - Ilucraino Volodymyrha destituito dal suo incarico uno strettissimo collaboratore, Serhiy Shefir. La notizia del decreto è nel sito web della presidenza ucraina. Shefir ricopriva il ruolo dideldal 2019.ha anche licenziato tre suoi consulenti, Mykhailo Radutsky, Serhiy Trofimov e Oleg Ustenko; e ha licenziato la commissaria per la garanzia dei diritti dei militari, Olena Verbitskaya, e la commissaria per le attività di volontariato, Natalia Pushkareva. Quale sia il motivo delle dimissioni non è chiaro. La decisione disegue altre simili dei giorni scorsi riguardanti posizioni apicali del governo e dell'entourage presidenziale. epa11247125 A handout picture made available by ...