Wolf Man | la data di uscita slitta fino al 2025 | ma non troppo in là

(Di sabato 30 marzo 2024) La Universal posticiperà la distribuzione diMan, della Blumhouse, dal 25 Ottobre 2024 al 17 Gennaio. Il progetto è stato presentato come una rivisitazione agghiacciante della classica immagine dei mostri della Universal. Il lungometraggio è diretto da Leigh Whannell, che ha scritto la sceneggiatura con Corbett Tuck, Lauren Schuker Blum e Rebecca Angelo (Dumb Money). Il candidato ai Golden Globe Christopher Abbott (Povere Creature!, Comma 22, It Comes at Night) interpreta un uomo la cui famiglia viene terrorizzata da un predatore letale. Il film riunirà Abbott con la co-protagonista Julia Garner, con la quale ha recitato in Martha, Marcy, May, Marlene (2011), il suo primo ruolo da attrice professionista. Christopher Abbott in una scena di Povere Creature!, fonte: Searchlight PicturesI film precedenti di Whannell con la Blumhouse comprendono ...