Voragine Vomero | riapre via Morghen ma niente rientro per gli sfollati | i dubbi

(Di sabato 30 marzo 2024) Tempo di lettura: 3 minutiRiaperta al traffico via, ma glipasseranno Pasqua lontano da casa. Alemerge la doppia faccia delladel 21 febbraio. I residenti di via63 e via Solimena 90, circa 70 persone, sono da 40 giorni senza abitazione. Prima di rilasciare il Certificato di eliminato pericolo, restano da completare indagini tecniche. Non solo quella per la rimozione dei fanghi. C’è da controllare lo stato di alcuni tratti di fognatura del condominio. Il timore di un danneggiamento persiste, vista la copiosa fuoriuscita di detriti e fanghi, all’indomani del crollo stradale. Il controllo è necessario, per riattivare il servizio idrico, ancora sospeso. L’acqua, infatti, passerebbe anche per i condotti fognari interrati. Qualora vi fossero dissesti, potrebbe ...

