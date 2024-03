Volley | quarti Playoff A1 Femminile 2023 2024 | Novara sbanca Chieri | si va a gara-3

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 30 marzo 2024)vince 3-0 (25-22, 32-30, 25-21) sul campo diin-2 deidi finale deiScudetto della Serie A1di. Le ragazze di Lorenzo Bernardi, dopo aver pagato qualche imprecisione di troppo nella-1 in casa persa al tie-break, rialzano la testa e pareggiano la serie con una strepitosa prestazione in trasferta. L’ingresso di Markova fa salire di colpi l’attacco delle azzurre, che nei momenti decisivi non perdono lucidità e riescono così a prevalere. La formazione di Giulio Bregoli invece non riesce a sfruttare il tifo del proprio pubblico ed ora dovrà dare il tutto per tutto al Pala Igor dinella decisiva-3, in programma ...