Volley femminile

(Di sabato 30 marzo 2024) Formazioni annunciate in campo e grande equilibrio nella prima fase del primo set con le due squadre che si inseguono con non più di un punto di vantaggio. Nel finale è Bosio al servizio a trovare il break decisivo. Le padrone di casa sbagliano qualcosa di troppo e Novara ne approfitta per scattare avanti 23-20 e aprire la strada verso il 25-22 che chiude il primo parziale a favore delle ospiti. In avvio di secondo parziale, sulle ali dell’entusisasmo, la Igor Gorgonzola raggiunge il vantaggio massimo sul 10-6 ma Chieri si rimette lentamente in carreggiata e pareggia a quota 16. Si gioca punto a punto fino alla volata finale che vede le padrone di casa annullare ben tre set ball alla formazione di Bernardi, poi passa avanti, vede annullato il punto del 28-26 dal check e nel finale di nuovo Novara ribalta tutto e, sul 31-30, è ancora Bosio a risultare decisiva con il puro che regala il ...

