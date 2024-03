Volley femminile | Serie A1 | Scandicci batte Vallefoglia 3-0 e accede alle semifinali

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 30 marzo 2024)piegaper 3-0 (18-25, 24-26, 17-25). Nel palazzetto diva in scena la gara-2 dei quarti Playoff del campionatoA1 2023/24., che aveva ottenuto la vittoria all’andata in quattro set, stacca il pass per la fase di. E’ la prima squadra a farlo e per sapere gli altri accoppiamenti si dovranno aspettare le partite delle prossime ore.affronterà poi la vincente tra Milano e Pinerolo. Il primo set è controllato quasi interamente dariesce a trovare il vantaggio sul 6-4, per poi spendere gran parte del parziale all’inseguimento. Nella seconda metà di set, le ospiti hanno la meglio volando in avanti, ...