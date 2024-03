Volley femminile | Scandicci espugna Vallefoglia e vola in semifinale playoff | Antropova scatenata

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 30 marzo 2024)è la prima qualificata alle semifinali deiscudetto di. Le toscane hanno sconfittoa domicilio per 3-0 (25-18; 26-24; 25-17) nella gara-2 della vigilia di Pasqua e hanno così chiuso la serie dei quarti sul 2-0, dopo che mercoledì sera si erano imposte di fronte al proprio pubblico per 3-1. La seconda forza della regular season ha rispettato il pronostico della vigilia contro la settima classificata della Serie A1 e può così proseguire la propria rincorsa verso il tricolore. Le ragazze di coach Massimo Barbolini attendono ora di sapere la prossima avversaria: sarà la vincente del confronto tra Milano e Pinerolo (le meneghine hanno vinto gara-1, domani Paola Egonu e compagne proveranno a chiudere i conti in trasferta).ha dominato ...