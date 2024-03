Volley femminile | Markova trascina Novara al successo in gara2 con Chieri 0-3 Serie in parità | si decide tutto mercoledì

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 30 marzo 2024) La Igor Gorgonzolasbancacon un secco 3-0 e riapre ladopo il 3-2 per la Real Mutua Fenera di gara1. Con una Akimova al di sotto delle aspettative, è stataa prendere per mano la squadra di Lorenzo Bernardi e arla ad unmeritato ma non senza qualche patema. Partitasommato equilibrata cheha giocato meglio nelle fasi più importanti, ritrovando dal secondo set in poi quella efficacia a muro che le era mancata per tutta gara1 e fino a quel momento contro un Chiari mai domo anche questa sera ma meno determinato rispetto alla sfida giocata in trasfertascorso. Grande equilibrio nella prima fase del primo set con le due squadre che si inseguono con non più di un punto di ...