Violenza di genere | corso di Noi Voci di Donne rivolto a dipendenti pubblici | forze di polizia | avvocati e magistrati

(Di sabato 30 marzo 2024) Caserta. Ladisembra essere, nell’immaginario comune, una tematica di recente formazione, percepita dai più scettici non come una questione sociale ma come una “questione di moda e vittimismo”. Eppure, ladi, è stata per decenni il sommerso racconto di un diario segreto che erano spesso le pareti di casa. L’educazione al silenzio e alla sopportazione è stata la benzina su un fuoco che, agli occhi del mondo esterno, era un fuoco invisibile. Ma seppur invisibile, è un fuoco che brucia, ustiona, incenerisce. Negli ultimi anni, i riflettori accesi sui casi di cronaca più eclatanti hanno permesso alladidi “uscire allo scoperto” e mostrarsi nella sua atroce quotidianità, consentendo anche a chi aveva chiuso gli occhi, di riconoscere i ...