Vinitaly 2024 ai blocchi di partenza | date e programma Zaia | “Numeri da sold out”

(Di sabato 30 marzo 2024) Verona, 30 marzo– È iniziato il conto alla rovescia per, un viaggio alla scoperta delle eccellenze italiane vinicole con 80 degustazioni in quattri giorni. La 56esima edizione dellafamosa manifestazione patavina – che ormai parla anche a un pubblico sempre più intercontinentale con 1.200 top buyer da tutto il mondo – andrà in scena a Veronafiere dal 14 al 17 aprile. “si conferma manifestazione top a livello internazionale, capace di innovarsi e rinnovarsi ogni anno, con estrema attenzione alla qualità e all'identità dei territori”, dice il governatore Luca: “Aspetattive alte” Le stime dell’eventodaoutdelle degustazioni Grand Tasting: gli appuntamenti ...

Bruxelles (Belgio), 20 marzo 2024 – Oltre 4.300 cantine già confermate e milleduecento top buyer internazionali selezionati e ospitati da Veronafiere, in aumento del 20 per cento rispetto all’anno ... (ilrestodelcarlino)

Quali sono i vini più comprati nei supermercati Nuova classifica 2023-2024 - I dati dell'indagine condotta da 'Circana per Vinitaly' rivelano quali sono i vini più venduti nei supermercati italiani. Circana per Vinitaly è l'analisi condotta sul settore della Grande ...businessonline

Al-Cantàra, cantina regina al Vinitaly - Tra i maestosi vigneti dell'Etna, la Cantina Al-Cantàra, rappresenta un’oasi di passione e dedizione alla produzione di vini di eccellenza. Questo scrigno enologico, incastonato tra dolci colline e pa ...gds

Con le Cesarine al Vinitaly and the city si impara la cucina tipica - La community di cuoche e cuochi amatoriali apre le porte di casa e porta in tavola per Vinitaly and the city, a Verona dal 12 al 15 aprile, i piatti tipici della tradizione enogastronomica veronese e ...italiaatavola