Vince la Lazio di Tudor l’unico allenatore che De Laurentiis non ha voluto

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 30 marzo 2024) C’è un soloche in questa stagione Aurelio Denon hanel suo Napoli: si tratta di Igoril croato che il presidente bocciò nel suo colloquio autunnale. Denon ha mai avuto feeling con gli allenatori slavi, capitò anche con Mihajlovic. Forse sia Sinisa siaavevano ed hanno caratteri troppo forti per il presidente del Napoli che pochi mesi fa preferì il dimenticato Mazzarri al tecnico croato. Con quali risultati abbiamo ahinoi constatato con mano.ha cominciato come meglio non avrebbe potuto sulla panchina della. Vittoria per 1-0 in extremis sulla Juventus di Allegri. Gol di Marusic su assist di Guendouzi. Lasupera in classifica il Napoli che così scivola all’ottavo ...