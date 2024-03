Vince il Torino | pari al ' Ferraris'

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 30 marzo 2024) 16.59 Ilsupera 1-0 il Monza e si ripropone per un posto in Europa. Brutto 1° tempo, meglio la ripresa. Occasioni di Buongiorno e Okereke da parte granata e per Djuric da quella brianzola. Il rigore di Sanabria (69', trattenuta di Pessina su Ricci) segna il match.Al 72' secondo giallo a Pessina. Il Frosinone coglie un punto importante in casa del Genoa (1-1). Traversa di Vasquez, poi rossoblù avanti al 30' col rigore di Gudmundsson (che ha subito il fallo di Okoli). Al 36' ildi Reinier su assist di Zortea.