VIDEO Si finge carabiniere per truffare gli anziani ma scatta arresto

(Di sabato 30 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Sie mette in guardia glida truffatori che si aggirano in zona. Racconta che questi malviventi, con la scusa di un falso incidente, chiedono soldi e gioielli. E poi va oltre. Alle ‘vittime’ dice che i carabinieri hanno scoperto tutto e che basta solo che l’anziano incontri il truffatore per farre l’. Un incontro nel corso del quale bisogna solo consegnare i soldi e quanto richiesto al truffatore, tanto ci sono i carabinieri pronti a bloccarlo. Ma il finto militare è proprio il truffatore e glidi Ischia, a questo ennesimo tentativo di truffa, non ci sono cascati. Questa storia, un 21enne di Castel Volturno, già noto alle forze dell’ordine, ha provato a raccontarla a diversi. Da qui le ...