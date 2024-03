Viabilità Roma Regione Lazio del 30-03-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 30 marzo 2024)DEL 30 MARZOORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA PONTINA A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DI LATINA, UN INVITO ALLA PRUDENZA PER CHI E’ IN TRANSITO SUL TRATTO INTERESSATO; ATTENZIONE ANCHE SULLA A24-TERAMO, DOVE SONO SEGNALATE FORTI RAFFICHE DI VENTO TRA CASTEL MADAMA E CARSOLI ORICOLA; CIRCONE REGOLARE, PER IL RESTO, SULLA RETE VIARIA; PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA FERROVIA METRE E’ IN VIGORE IL NUOVO ORARIO DI SERVIZIO: LA FREQUENZA DEI TRENI E’ OGNI 20 MINUTI DAL LUNEDÌ AL SABATO E OGNI 22 MINUTI LA DOMENICA E I GIORNI FESTIVI, PRIME E ULTIME PARTENZE DEI TRENI DAI CAPOLINEA DI ...