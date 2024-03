Viabilità Roma Regione Lazio del 30-03-2024 ore 11 | 30

(Di sabato 30 marzo 2024)DEL 30 MARZOORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DAL RACCORDO, DOVE ABBIAMO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE APPIA E TUSCOLANA, IN CARREGGIATA OPPOSTA TRA FLAMINIA E SALARIA; CIRCONE SOSTENUTA ANCHE SUL TRATTO EXTRAURBANO DELLA CASILINA, TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO, E PROSEGUENDO VERSO SUD ALL’ALTEZZA DEL CENTRO URBANO DI SAN CESAREO NELLE DUE DIREZIONI; CODE ANCHE SULLA NETTUNENSE, TRA FRATTOCCHIE E CECCHINA ANCHE QUI NEI DUE SENSI, E SEMPRE NELLA ZONA DEI CASTELLINI SULLA REGIONALE ROCCA DI PAPA, NEI PRESSI DI GROTTAFERRATA, E LUNGO LA VIA GREGORIANA ALL’ALTEZZA DI FRASCATI. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI ...

Viabilità DEL 30 MARZO 2024 ORE 8.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA A24 Roma -TERAMO SEGNALATO UN VEICOLO IN PANNE ... (romadailynews)

Viabilità DEL 30 MARZO 2024 ORE 9.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio UN INVITO ALLA PRUDENZA PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA ... (romadailynews)

Viabilità DEL 30 MARZO 2024 ORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA I CANTIERI ATTIVI: PER AGEVOLARE IL ... (romadailynews)

Mercato in centro e lavori, ecco le modifiche alla viabilità a Lecco: ... l'obbligo di dare la precedenza e l'obbligo di svolta a sinistra in via Roma, all'intersezione con ... Vi segnaliamo inoltre le seguenti ulteriori modifiche alla viabilità della prossima settimana: ...

Le grandi città europee non sono age friendly: In cima ai problemi il traffico e la viabilità, l'inquinamento, la mancanza di aree comuni con ... Nel 2023 al 1° posto per la speranza di vita a 65 anni c'è Trento, mentre Roma figura solo al 27°. Dal ...