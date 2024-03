Viabilità Roma Regione Lazio del 30-03-2024 ore 09 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 30 marzo 2024)DEL 30 MARZOORE 9.20 GIANGUIDO LOMBARDI NUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAUN INVITO ALLA PRUDENZA PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE: A CAUSA DI UN ICNDIENTE AVVENUTO AL KM 66 AL MOMENTO CI SONO CODE TRA LE USCITE AURELIA E PESCACCIO, SUL TRATTO INTERESSATO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA; PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: PER AGEVOLARE IL FLUSSO VEICOLARE IN VISTA DELLE FESTIVITA’ PASQUALI E’ STATA RIAPERTA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI DAL KM 0+000 AL KM 2+700 TRA VIA APPIA NUOVA E VIA DELLE GROTTE, CHIUSA IN PRECEDENZA PER LAVORI AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DELLE GALLERIE; L’ULTERIORE CHIUSURA DEL TRATTO E’ PREVISTA DALLA MATTINATA DEL 2 APRILE FINO AL 17. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL ...