Via Morghen riaperta al traffico dopo la voragine del 21 febbraio al Vomero

COMUNE DI NAPOLI - Riaperta al traffico via Morghen, concluso l'intervento di Abc dopo la voragine dello scorso 21 febbraio - Riaperta al traffico via Morghen. Concluso il complesso intervento di Abc in seguito alla voragine che si era aperta lo scorso 21 febbraio, la carreggiata è tornata transitabile.Fino all'adeguamento d ...napolimagazine

