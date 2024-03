Verso Monterosi-Benevento | Ferrante e Pinato scaldano i motori | 160 tifosi dal Sannio

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 30 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiCoperta corta oggi in attacco per mister Auteri che a distanza di appena una settimana potrà contare su due uomini in meno rispetto alla sfida contro il Monopoli. Out Lanini (il suo recupero procede meglio del previsto) e con Ciciretti che con molta probabilità non verrà rischiato, in avanti le scelte si riducono ad un solo ballottaggio perché non dovrebbero esserci grossi dubbi sull’impiego di Starita e Ciano. Per l’ultima maglia da assegnare che manca all’appello, la scelta è trae Marotta. Nella conferenza stampa di ieri Auteri ha giudicato in maniera ‘positiva’ la delusione del ‘Tigre’ per non essere entrato in campo contro il Monopoli e oggi potrebbe concedergli la possibilità di dimostrare il suo valore schierandolo dal primo minuto. Con Bolsius lasciato a casa per scelta tecnica, poi, occhio anche al possibile ingresso a gara ...