Vento forte nel golfo di Napoli | difficoltà nel raggiungere Ischia e Procida

(Di sabato 30 marzo 2024) Allerta perdi scirocco su, difficili collegamenti via aliscafo per

Grosseto , 29 marzo 2024 – Il forte vento che ha interessato la provincia di Grosseto ha reso pericolanti strutture verticali e murarie, tra cui un grande abete in prossimità di un distributore di ... (lanazione)

Per zone di quattro regioni del nord Italia e per la provincia di Bolzano oggi allerta temporali (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della Protezione civile ). Il ... (noinotizie)

Numerosi gli interventi legati al Vento teso da sud che nella giornata di ieri hanno impegnato le squadre dei vigili del fuoco intervenute per mettere in sicurezza tetti, tegole e anche un grande ... (lanazione)

Napoli, forte Vento, corse difficili per Ischia e Procida - Il forte Vento di scirocco sta provocando disagi sulle vie del mare del golfo di Napoli per il sabato santo, provocando cancellazioni e ritardi nei collegamenti marittimi per Ischia e Procida con ...ilmattino

Pasqua e Pasquetta con meteo incerto, le previsioni. Allerta per burrasca forte sui rilievi - “Dal pomeriggio di domenica “ sono previsti sulla dorsale appenninica, venti di burrasca da moderata (60-80 Km/h) a forte (80-90 km/h) da sud-ovest, con possibili rinforzi o raffiche di intensità ...cesenatoday

Allerta meteo per Vento in Puglia - La Protezione civile della Regione Puglia ha emesso un messaggio di allerta meteo, di colore giallo, con validità da mezzogiorno di oggi e per le successive 24 ore. EVento previsto: Venti da forti a b ...altamuralife