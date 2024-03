Veglia e messa pasquale 2024 | orario e diretta tv Timori per il Papa | il Vaticano | “Francesco ci sarà”

(Di sabato 30 marzo 2024) Roma, 30 marzo– Sembravano essersi diradate le ultime nubi su un repentino peggioramento delle condizioni di salute del. E, invece, la sedia pontificia bianca e vuota sul colle Palatino ieri sera ha riproposto le preoccupazioni sulla reale salute di Bergoglio, 87 anni. All'ultimo minuto ilnon ha partecipato alla tradizionale Via Crucis al Colosseo, quest'anno scandita dalle sue meditazioni sulla passione e morte di Cristo. L'ha fatto al fine di preservarsi per ladi stasera e ladi Pasqua di domani, si è affrettata a chiarire la Sala stampa vaticana. Eppure nel pomeriggio del Venerdì Santo ilin carrozzina aveva presieduto nella Basilica di San Pietro la funzione della Passione di Cristo. Era apparso sostanzialmente in buone ...

